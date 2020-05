"O Bayern? Prefiro ir para o estrangeiro"

O futuro de Timo Werner, que parecia estar cada vez mais distante do Leipzig, poderia ser continuar no clube. Equipes interessadas em seus serviços como o Liverpool, poderiam não insistir em sua contratação devido a crise do coronavírus.

O Bayern, que costuma levar os melhores jogadores do futebol alemão, também se interessou pelo jovem atacante, mas essa alternativa foi recusada pelo próprio jogador.

"O Bayern é um grande clube, não há discussão sobre isso. E Hansi Flick tem provado nessa temporada que é um treinador muito bom. Mas se o cenário e uma mudança acontecesse, preferia ir para o estrangeiro do que para o Bayern. Me sentiria mais atraído por um desafio em outra liga do que por uma mudança na Bundesliga", disse o atacante ao 'Bild'.

Antes da paralisação da atual temporada, Werner havia marcado 27 gols e dado 12 assistências, a melhor marca da sua carreira.