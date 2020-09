O Bayern que goleia e atropela também é um time solidário

Mantendo o ritmo da temporada 201920, o Bayern de Munique estreou na Bundesliga com mais uma goleada. Desta vez a vítima foi o Schalke, que tomou oito de uma vez. O curioso desta e de grande parte das vitórias elásticas do time é a quantidade grande de jogadores que anotam o seu gol.

Na temporada passada o Bayern de Munique se tornou sinônimo de vitórias. Além do oitav título consecutivo da Bundesliga, os alemães também faturaram a Liga dos Campeões, mas não só isso, encantaram o mundo - e surpreenderam com alguma vitórias elásticas. Goleadas, aliás, não faltaram na temporada 2019/20 do Gigante da Baviera.

Mas, enquanto é um time impiedoso com os adversários, entre si, o Bayern é bastante solidário. Com algumas exceções, nas vitórias elásticas, os alemães costumam golear com diversos jogadores marcando o seu golzinho.

Na estreia da Bundesliga 2020/21, por exemplo, apesar de Serge Gnabry ter anotada três, os outros cinco gols do 8 a 0 foram marcado por cinco jogadores diferente (Goretzka, Lewandowski, Müller, o estreante Sané e Musiala).

Outro exemplo é a histórica goleada contra o Barcelona, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na ocasião, foram seis jogadores que marcaram os oito gols. Müller e Coutinho deixaram dois, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski um cada um.

Na temporada 2019/20, o Bayern marcou 159 gols. Ao todo, foram 15 jogadores diferentes que fizeram ao menos um, sem contar os contras. Robert Lewandowski, Serge Gnabry e Thomas Müller, os nomes da equipe na reta final da temporada, marcaram boa parte destes tentos, principalmente em vitórias menos elásticas, nas mais, porém, outros tantos jogadores apareceram para ajudar na vantagem.

Nas nove vitórias com cinco ou mais gols na temporada passada, fora os dois tentos contra, são 52 gols - no total - marcados por 11 jogadores diferentes, tanto é que o artilheiro Lewandowski marcou apenas um contra o Schalke e um contra o Barcelona, o que deixou muita gente surpresa. A lista de goleadores vai de centroavantes a laterias, mostrando que todos têm chances. Pavard, Alaba, Perisic, Lewandowski, Davies, Coutinho, Müller, Goretzka, Kimmich, Gnabry e Tolisso foram os responsáveis pelos tentos.

A temporada de 2020/21 já começou do mesmo jeito que a anterior se encerrou, com vitórias - e das grandes. O próximo compromisso do Bayern é contra o Sevilla - vencedor da Liga Europa - pela Supercopa da Uefa, que reúne os dois grandes campeões europeus.