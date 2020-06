O Bayern se interessa por Mancini, zagueiro da Roma

De acordo com o 'CalcioMercato' o próximo alvo do Bayern estaria na Itália. Mas concretamente, em Roma. Fala de um crescente interesse no 'giallorosso' Gianluca Mancini.

O zagueiro de 24 anos estava emprestado pela Atalanta a Roma, mas em fevereiro o clube executou a opção de compra. Com o time da capital disputou 31 jogos nessa temporada, 30 delos como titular, onde marcou um gol.

Trata-se de um zagueiro duro, agressivo e potente, graças ao seus 1,90 metros de altura, que nesse ano explodiu com a camisa da Roma.

O valor pago pela Roma para ficar com o zagueiro foi de 26 milhões de euros. O Bayern já sabe, se quiser ficar com ele, terá que pagar algo mais.