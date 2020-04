O Bayern trabalha na renovação de Müller

O contrato de Müller expira em junho de 2021, mas o Bayern já estaria trabalhando na sua renovação. A intenção é que o jogador, pilar e referência do clube na atualdiade, continua na entidade.

Müller dedicou toda a sua carreira ao Bayern. É um dos poucos 'one club man' que existem no momento, e o clube bávaro quer que continue assim.

De acordo com 'Kicker', o Bayern apresentará uma oferta de renovação ao atacante de 30 anos, que é peça fundamental na equipe independente do treinador que estaja no comando.