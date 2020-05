O beijo ardente entre Messi e Antonella em um vídeo viral

Residente lançou a música 'Antes de que el mundo se acabe'. No clipe é possível ver beijos de casais de todas as partes do mundo, mas sem dúvidas o que captou os holofotes foi o de Messi e Antonella.

O astro argentino e a sua esposa demonstraram o amor entre eles em um biejo, sorrisos e abraços, algo que também fizeram Paulo Dybala e a sua namorada Oriana Sabatini.

Além dos jogadores e suas esposas, também aparecem no clipe nomes como Bad Bunny, Jorge Drexler e Ben Affleck​.