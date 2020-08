O Benfica pensa em Nacho

O contrato de Nacho com o Real Madrid vai até 2022. No entanto, o atleta poderia sair um pouco antes dessa data. Em Portugal estão de olho no seu futebol. O jornal 'A Bola' aponta o interesse do Benfica.

A citada fonte assegura que o Real Madrid não dificultaria a saída do zagueiro caso receba uma boa oferta. Algo em torno aos dez milhões de euros deixaria os espanhóis satisfeitos.

No entanto, não é só o Benfica que acompanha os passos de Nacho. O Valência também teria perguntado pelo zagueiro do Real Madrid, ainda de acordo com 'A Bola'.

É bom lembrar que a prioridade do Real Madrid nessa janela é liberar os jogadores com que não conta para fazer caixa. Não se esperam muitas caras novas em Concha Espina na próxima temporada.