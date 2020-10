O Benfica renova com Taarabt até 2023

O Benfica começou com tudo a temporada 2020-21 no Campeonato Português. Depois de quatro rodadas, o conjunto comandado por Jorge Jesus é o líder da competição com 12 pontos conquistados de 12 disputados.

Na próxima segunda-feira o time de Lisboa encara o Belenenses, com o objetivo de continuar somando três pontos e ampliando a vantagem para os rivais.

Um dos grandes nomes dessa boa fase do Benfica é Adel Taarabt. Seu rendimento fez o clube luso ampliar o seu contrato até junho de 2023. Seu contrato anterior era válido até 2022, mas o clube resolveu melhorar as condições.

O meia participou de 38 partidas na temporada passada, sendo titular em 30 ocasiões. Na atual temporada, já foi titular em três oportunidades.