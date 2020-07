O Benfica vai tentar a sorte com Cavani

Contratar Cavani não é tarefa fácil. As pretensões do atacante são bem altas e não estão ao alcance de todos, mas o Benfica parece disposto a tentar a sorte.

De acordo com o jornal 'Record' a diretoria do Benfica teria dado luz verde para as tentativas por Cavani. O clube entrará na briga com gigantes da Europa pelo uruguaio.

A grande questão é a financeira. Cavani, após ficar livre do seu contrato com o PSG, espera receber cerca de 10 milhões por ano, um valor que bem poucos podem pagar.

O Benfica, após fazer as contas, parece ter encontrato uma fórmula para arcar com esse montante ou ao menos um valor aproximado.