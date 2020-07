O Betis avança por Pellegrini e observa Gallardo

A passagem de Rubi pelo Betis chegou ao fim, Alexis Trujillo está comandando a equipe interinamente enquanto a diretoria busca um novo treinador. A 'Goal' aponta que a contratação de Pellegrini está avançada e a 'Radio Continental' afirma que houveram contatos com Marcelo Gallardo.

O chileno é o preferido pelo clube alviverde. Possiu experiência no futebol espanhol, embora leve muito tempo longe de LaLiga. Foi despedido do West Ham no final do ano passado e está disposto a encarar um novo desafio.

Com Gallardo, as conversas não avançaram. O treinador pretende ficar no River Plate. Mas caso Pellegrini não chegue a um acordo, o Betis poderia subir a oferta pelo 'Muñeco'.

Enquanto isso, a equipe do sul da Espanha continua acumulando derrotas. A última delas foi em casa contra o embalado Villarreal.