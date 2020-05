O Betis pedirá o empréstimo de Brahim

De acordo com o diário 'AS', o Betis fará todo o possível para conseguir o empréstimo de Brahim para a próxima temporada. O Real já sabe desse interesse e o clube do sul da Espanha acredita que o jovem seria perfeito para o esquema de Rubi.

Os alviverdes dariam minutos e protagonismo a Brahim, algo que nem de longe vem tendo no Real Madrid. No entanto, o meia acredita que pode convencer Zidane na próxima temporada.

Mesmo sem ter tido tantas oportunidades com o francês, o jovem continua tendo um grande mercado dentro e fora da Espanha, com vários clubes interessados no seu talento.

Antes da parada provocada pela pandemia do coronavírus, Brahim havia disputado 170 minutos, começando como titular uma só vez. Marcou um gol e deu uma assistência.