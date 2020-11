O bicampeonato vai ter que esperar

Não vai ser dessa vez que Portugal conquistará o bicampeonato da Liga das Nações da UEFA. O time de Cristiano Ronaldo e companhia perdeu em casa para a França e não tem mais chances de classficação para o final four.

Quando a bola rolou no Estádio da Luz, a primeira boa chance saiu dos pés do camisa '7' luso, que com um chute potente colocou Lloris para trabalhar logo aos cinco minutos.

A França respondeu logo depois. Coman recebeu na direita, chamou a marcação para dançar e soltou uma bomba para a boa defesa do goleiro Rui Patricio.

A partir desse momento a França passou a tomar conta do jogo e castigou a defesa portuguesa. Aos 11', Rui Patricio saiu do gol e fez uma importante defesa com os pés no chute de Martial.

Cinco minutos depois foi a vez de Griezmann cobrar o escanteio e Rabiot desviar de cabeça, mas a bola foi para fora tirando tinta da trave lusa.

Aos 26 minutos, outra chance clara da França abrir o placar. Martial recebeu na área e mesmo cercado por três marcadores conseguiu uma finalização perigosa.

Só dava a campeã do mundo, que pouco antes da meia hora de jogo acertou o travessão. Em cobrança de falta ensaiada a bola chegou em Martial que tentoude voleio e carimbou o travessão de Portugal!

Já na reta final do primeiro tempo, Lucas Hernandez faz o cruzamento, Martial se esticou todo e desviou, obrigando o goleiro a fazer uma defesa espetacular!

Portugal ainda tentou a resposta, mas era muito pouco. Cristiano Ronaldo aproveitou o cruzamento de escanteio, desviou de cabeça e quase abriu o placar.

No segundo tempo, de tanto insistir, a França encontrou o gol que tanto buscou. Aos 53', Rabiot recebeu na esquerda e bateu cruzado! Rui Patricio fez defesa, mas deu rebote, na sobra Kanté apareceu para empurrar para as redes.

Desde então foi um verdadeiro Deus nos acuda para Portugal, que se encheu de atacantes em busca de um empate que nunca chegou.

Com o resultado o time de Fernando Santos ficou na segunda posição com dez pontos, atrás da França que assumiu a liderança com 13. Croácia (3º) e Suécia (4º) completam o grupo.

Na próxima rodada, os lusos visitam a Croácia no encerramento da fase de grupos, enquanto a França recebe a Suécia. Os dois jogos acontecem no dia 17 de novembro.