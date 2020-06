O Borussia contratará Bellingham por 18 milhões

Parece que mais uma novela dessa temporada está chegando ao fim. A jovem promessa do Birmingham City, Jude Bellingham, já deve saber qual será o seu próximo destino.

O inglês explodiu na Championship e conseguiu despertar o interesse de vários clubes da Europa. Manchester United e Borussia Dortmund são os maiores interessados.

Finalmente, de acordo com o 'Daily Mail', Bellingham será jogador do conjunto alemão, que teria chegado a um acordo com o Birmingham City em uma operação no valor de 18 milhões de euros.

O jovem jogador de 16 anos participou em 36 partidas até o momento, marcando quatro gols e dando duas assistências.