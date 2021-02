O Borussia Dortmund classifica Depay e Malen como alvos

Os holandeses Donyell Malen e Memphis Depay estão na lista de compras do Borussia Dortmund diante da possível saída de Jadon Sancho, segundo informações da revista 'Sport Bild'.

Tanto Malen, de 22 anos, como Depay, de 26, podem atuar pelos lados de campo ou mais centralizados no ataque.

Malen, segundo a revista, custaria ao clube alemão entre 20 e 30 milhões de euros, enquanto Depay estará livre ao final da temporada.

No entanto, com respeito a Depay, o Borussia Dortmund terá a concorrência do Barcelona, onde o jogador poderia voltar a ser treinado por Ronald Koeman.

Uma eventual saída de Sancho proporcionaria ao Borussia o dinheiro necessário para realizar as contratações, incluindo as exigências salariais do jogadores.