O Borussia encontra o seu 'novo Sancho' na Bundesliga

A 'operação Sancho' não para em Old Trafford. Depois de perder Haaland, o Manchester United quer um grande nome e o inglês do Borussia Dortmund é o seu objeto de desejo, embora o aspecto financeiro seja um problema.

Os alemães não aceitam menos de 100 milhões de euros, mas os ingleses não desistem. Seja qual for o destino, é bem provável que Sancho deixe o Signal Iduna Park, onde já buscam um substituto.

De acordo com o 'The Telegraph' o nome de Milot Rashica, de 24 anos, atualmente no Werder Bremen, é considerado um bom nome substituto para o jovem inglês.

Rashica chegou ao Bremen em 2017 procedente do Vitesse e, após um período de adaptação, ganhou a titularidade a ponto de atuar em 74 jogos, marcar 24 gols e dar nove assistências em dois anos e meio.