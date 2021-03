O Borussia não está de brincadeira: pede 250 milhões por Haaland!

Com apenas 20 anos, Haaland já é um dos grandes atacantes do momento. O norueguês vai encantando os gigantes da Europa com a sua facilidade para marcar gols.

Um dos que sonham com Haaland é o Barcelona. Laporta, novo presidente azulgrana, evidenciou em mais de uma ocasião o seu bom relacionamento com Raiola, agente do jogador, algo que poderia ajudar a levar o atacante ao Camp Nou.

No entanto, a situação financeira do clube é preocupante. Além disso, é preciso destacar a forte concorrência do Real Madrid, que também deseja contar com o talento do norueguês.

De acordo com o jornalista espanhol, Josep Pedrerol, do 'El Chiringuito', Haaland deseja defender as cores do Real, mas o Borussia Dortmund não pretende facilitar a vida dos espanhóis. Segundo a citada fonte, o Dortmund pede 250 milhões de euros para liberar o atacante.

Michael Zorc, diretor esportivo da equipe, deixou bem claro em declarações ao jornal 'Die Welt' que o clube fará de tudo para segurar a sua estrela.