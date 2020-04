O Botafogo é campeão mundial? O que foi o Torneio de Caracas

Campeão do mundo (Caracas) em 1967, 1968 e 1970. Quem acessa o site oficial do Botafogo agora vê descritas assim as conquistas do clube nas edições destes anos do Torneio de Caracas.



Mas o que foi este Torneio de Caracas? Trata-se de uma competição internacional também chamada de Troféu Triangular de Caracas ou Triangular de Caracas que foi disputada, não de forma regular e consecutiva, entre 1958 e 1981 e que chegou a reunir clubes e seleções de primeira linha à época.

Na primeira vez em que foi campeão, no ano de 1967, o time carioca superou Barcelona, da Espanha, e Peñarol, do Uruguai. Um ano depois, venceu a disputa contra a seleção argentina e o Benfica. Por fim, em 1970, a seleção soviética foi vice e o Spartak Trnava, da antiga Tchecoslováquia, ficou em terceiro.

Os adversários de peso são um dos motivos que fazem o Botafogo levar adiante a ideia de primeiro confeccionar troféus (não foram entregues premiações físicas aos campeões do Torneio de Caracas) e depois reivindicar na Fifa que os três títulos sejam considerados mundiais.

O próximo passo é a confecção dos troféus, que na época não chegaram até o clube O último passo seria a tentativa de reivindicar junto à FIFA.