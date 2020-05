O brasileiro de 18 anos, com cláusula de 100 milhões e que idolatra CR7

Jogadores como Pelé, Neymar e Robinho vieram do Santos e agora o clube pode estar enfrentando uma futura grande estrela, por isso não quer perder tempo.

O clube brasileiro chegou a um acordo com o jovem Gabriel Pirani para assinar a renovação de seu contrato e estabelecer uma cláusula de 100 milhões de euros, caso algum grande clube se interesse pelo jovem. Além disso, Pirani não ocuparia uma posição extra-comunitária, pois tem nacionalidade italiana.

É um meio-campista com vocação ofensiva e com grande habilidade nas duas pernas, sendo destro. O jornal 'AS' também falou de uma arrancada explosiva e um grande transbordamento.

O início de Pirani não foi fácil, pois seu pai teve que ir trabalhar no Congo para pagar as despesas do jogador de futebol nos primeiros passos, algo que Pirani já conseguiu ressarcir com o salário que ganha no Santos.

E o mais importante, aos 18 anos, ele ainda nem fez sua estreia com o primeiro time e está perto de conseguir essa oportunidade. No momento, Pirani trabalha na Sub-20 e aguarda esse salto.

Em seus ídolos, Gabriel Pirani opta pelo Real Madrid e pelo português Cristiano Ronaldo.