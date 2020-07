O brasileiro desejado por City, Real Madrid, Bayern e Liverpool

Destaque na zaga do Sevilla e com contrato até 2024, Diego tem multa recisória de 75 milhões de euros (R$ 426 milhões). O desempenho do brasileiro de 27 anos despertou o interesse de gigantes da Europa.

Na Inglaterra, 'Daily Express' garante que o Liverpool está de olho no jogador que foi colocado como uma das prioridades para formar dupla com Virgil van Dijk na defesa. A revista alemã 'Kicker' afima que o Bayern de Munique quer Diego para o lugar de Jerome Boateng, mas o Manchester City também está surgindo como um concorrente de peso, segundo 'The Telegraph'.

Tottenham, Arsenal e Real Madrid também vêm sendo citados por rumores como clubes interessados no brasileiro, que poderá ser um dos nomes mais disputados na próxima janela de transferências.

Quem é Diego Carlos?

Diego Carlos nasceu em Barra Bonita, interior de São Paulo, no dia 15 de março de 1993. Antes do futebol, ele chegou a trabalhar em uma fábrica na qual lixava, pintava e embalava gabinetes para armários.

Na quarta divisão do futebol paulista, atuando pelo Desportivo Brasil, ele chamou atenção do São Paulo. O sucesso na base Tricolor foi imediato. Em um ano, ele já estava atuando no Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A primeira aventura no exterior foi no Estoril, de Portugal. Como ainda não tinha muita experiência, foi emprestado para o Porto B, evoluiu e, quando voltou para o Estoril, sua carreira deu um salto.

Chamou atenção do Nantes, da França, onde rapidamente se tornou titular absoluto. Ficou no clube entre 2016 e 2019, quando saiu para se juntar ao Sevilla, onde soma 40 partidas e dois gols.