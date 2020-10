O brasileiro que foi expulso aos 3 minutos de jogo por um lance involuntário!

O jogo de Andrei Girotto foi interrompido cedo. Porque ele jogou pouco mais de dois minutos. O brasileiro se atrasou para uma bola dividida e acertou Kamara sem querer com um pisão que não passou despercebido pelo VAR.

É um dos vermelhos diretos mais rápidos e menos discutidos da história da Ligue 1. Girotto parecia que queria evitar o choque, mas o VAR não viu dessa maneira.

Seu pisão, quase no nível do tornozelo direito de Kamara, lhe custou o cartão vermelho, depois que o árbitro do confronto revisou a ação no monitor de campo.

O zagueiro brasileiro foi para limpar a bola, Kamara cruzou seu caminho e o pé de apoio do brasileiro falhou. Como resultado, seu pé esquerdo continuou, após bater na bola e em Kamara, até atingir seu rival, com tanto azar que o fisgou sem piedade.

O próprio Girotto poderia ter feito uma bagunça com seu deslize, e talvez ter acertado seu rival, por mais doloroso que pareça, o tenha salvado de uma lesão grave. Lesão grave que estava prestes a causar em seu rival com sua "força excessiva".

O Nantes ficou com um homem a menos após apenas três minutos de jogo e teve que remar contra a maré com 10 jogadores quase toda a partida.