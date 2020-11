O Cagliari anunciou o positivo de Gio Simeone para COVID-19

O argentino Giovanni Simeone, atacante do Cagliari e filho do treinador do Atlético de Madrid, testou positivo para coronavírus nos últimos exames realizados pelo clube.

O clube utilizou as redes sociais para divulgar o positivo e destacar que o jogador já está em isolamento. Além de confirmar que os demais membros do elenco testaram negativo.

Gio é o artilheiro do Cagliari na Serie A com cinco marcados, empatado com o brasileiro João Pedro. Mas agora terá que ficar em quarentena.