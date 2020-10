O calendário coloca pressão nas Seleções

Em março, o coronavírus entrou em cena e obrigou a paralisação de todas as competições. Isso teve suas consequências.

Pararam praticamente todas as ligas do mundo, que depois foram retomadas aos poucos. Mas competições como a Eurocopa ou as eliminatórias da Copa do Mundo também tiveram que ser adiadas.

As Seleções Nacionais sentiram na pele a paralisação por conta do COVID-19. Seus calendários foram totalmente alterados.

Em setembro, após seis meses de inatividade, as Seleções voltaram a se reunir. As Federações buscaram amistosos além dos jogos oficiais para preparar seus respectivos jogadores.

Isso resultou em um cronograma apertado. Nessa Data FIFA de outubro, por exemplo, serão três os jogos que terão Seleções como Espanha, Portugal, Inglaterra etc.

Aos confrontos da Liga das Nações, por exemplo, devemos acrescentar um amistoso. Portanto, há um lado bom nessa história: grandes jogos estão por vir.

O Portugal de Cristiano, por exemplo, joga contra a Espanha. A 'La Roja', apesar de estar atrás no ranking da FIFA, é a favorita para vencer.

Apesar de serem classificados como jogos não oficiais, todos sabemos que entre equipes como essas, não há amistoso que não seja levado a sério. As equipes irão com tudo e mostrarão que estão aptas para as competições que estão por vir.