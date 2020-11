"Varane não está 100%, mas quer jogar e isso é bom"

Depois da Data FIFA, o Real Madrid visita La Cerámica. O único objetivo da equipe merengue é conquistar os três pontos.

Zizou falou alto e claro sobre o quão apertado o calendário está, ainda mais com os jogos pelas seleções. “Não vou entrar nesse debate. Penso na saúde dos jogadores e eles nunca param. E não só os meus. A verdade é que me preocupo, é muito puxado, mas não vou me envolver, no final tem gente que está lá e o que faz o calendário... ”, disse. “Para jogar bem, é preciso descansar. E claro, saúde é fundamental nisso”, enfatizou.

"O calendário é o que é, não temos muita recuperação depois do jogo. Mas a realidade é essa. Temos que aguentar e vamos cumpri-lo, mas queria dizer o que penso e o que sinto", continuou firme.

De fato, ele afirmou que não sabe se os jogadores estão prontos para o próximo jogo. "Temos que tentar fazê-los descansar, sim. Sabemos que nem todos podem jogar e temos que administrar isso", disse ele.

Agora que se fala no futuro de Ramos, Zidane aproveitou para dar sua opinião. "Ele deve continuar até quando quiser. Ele é um jogador muito importante", disse ele.

“Queremos Ramos sempre conosco, pelo que ele é, pelo que ele transmite ... Quando ele não está, tem que jogar sem ele e fazer o melhor que puder. Em relação à situação dele com o clube, espero que se resolva rapidamente para o bem de todos", continuou o gaulês.

Zidane focou seu olhar no confronto contra o Villarreal. "Há boas notícias porque estamos de volta, mas há desfalques, essa é a parte má. Queremos pensar no jogo e fazê-lo bem, só pensamos nisso. É a única coisa que interessa", disse.

Perguntaram a Zidane sobre a possibilidade de o Manchester United levar Varane e encerrou logo o assunto. "Não é algo apenas do meu domínio, é parte do clube pelo que foi feito. Tenho vontade de dizer que ele é intransferível, mas não pode evitar que se fale. Em todo o caso, para mim e minha equipe, a situação é clara", concluiu.

Ele não se aprofundou sobre se Varane está ou não pronto para jogar. “Veremos. Não falamos do time. É verdade que ele não está 100%, mas quer jogar e isso é bom”, continuou.

Ele se referiu aos jogadores que saíram ou estão prestes a deixar a enfermaria. “Eden Hazard e Militão fizeram as coisas em casa. Nacho e Carvajal estão conosco há mais tempo. Vamos ver se eles estão prontos”, especificou.

E disse em linhas gerais como vê a sua equipe até agora no campeonato espanhol: "Vai ser difícil. Não é que procuremos desculpas, é a realidade e não vai mudar. Vamos tentar ganhar tudo, sabendo que cada jogo é complicado".