"O calendário? Nada de desculpas, vamos com tudo"

O Real Madrid é o segundo colocado no Campeonato Espanhol com 56 pontos, dois a menos que o Barcelona, e receberá o Eibar no estádio Alfredo Di Stéfano às 19.30 horas (horário espanhol).

Zidane falou sobre a volta da competição após mais de meses de paralisação devido a pandemia provocada pelo coronavírus. Para o francês, é tudo ou nada nessa reta final.

"Para mim, cada jogo é importante, um amistoso com um time menor é importante. É o que me ensinaram com essa camisa. Se você está bem na Liga, vai estar bem na Champions. Vamos terminar a liga, teremos 11 finais, e logo voltará a Champions. Não vai mudar nada", começou.

Um dos jornalistas comparou as 11 rodadas finais do Campeonato Espanhol a competições de tiro curto como a Eurocopa ou Copa do Mundo, e o comandante 'blanco' aprovou.

"Gosto da comparação, a compro. Meus jogadores sabem o que é jogar uma fase final. O importante é a preparação, e nos preparamos muito bem. Tenho fé no que fizemos, e agora temos que demonstrar ", disse.

O treinador também falou sobre o calendário, reorganizado para que a temporada seja encerrada o mais rápido possível. "É o calendário, também podemos falar sobre o descanso dos times. Mas nos adaptamos à situação, temos costume de jogar a cada três dias. Nada de desculpas. Vamos jogar no máximo, e o resto é com vocês", analisou.

Por fim, Zidane comentou a possibilidade de realizar até cinco alterações por partida. "Dependerá do jogo, pode fazer cinco mudanças em um jogo, em outro só duas. Voltar depois de 60 dias, isso nunca aconteceu com nenhum jogador. Tenho dúvidas, mas é bom ter cinco alterações. Não penso nisso, são regras diferentes e nos cabe adaptar. Vivemos um momento tão estranho que estamos felizes e nos adaptaremos", concluiu.