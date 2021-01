O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

Com um dos maiores orçamentos do Brasil nos últimos anos, o Palmeiras já começa a temporada 'pressionado' pelo título da Libertadores, principalmente depois de eliminações traumáticas em 2019 para o Grêmio nas quartas de final e em 2018 para o Boca na semifinal.

A última vez que o Verdão conquistou a Libertadores foi em 1999, de lá para cá já são 22 anos na fila. Uma realidade que pode mudar nesse sábado, basta vencer o Santos.

Mas como foi o caminho do alviverde até garantir o bilhete da final? Confira abaixo:

Fase de Grupos

O Palmeiras garantiu a sua vaga na atual edição da Libertadores via Campeonato Brasileiro. A equipe terminou o Brasileirão 2019 na terceira colocação e foi direto para a fase de Grupos.

O sorteio colocou o time do saudoso Palestra Itália no Grupo B da competição, ao lado de Tigre (ARG), Guaraní (PAR) e Bolivar (BOL).

Estreia, 'hat-trick' e altitude na ida

Ainda com Vanderlei Luxemburgo no comando, a equipe paulista fez a sua estreia contra o Tigre fora de casa no Estádio Monumental Vitória. A equipe brasileira não deve dificuldades e venceu por 0-2 com gols de Luiz Adriano e Willian.

Na segunda rodada, a estreia em casa contra o Guaraní do Paraguai brilhou a estrela de Luiz Adriano. O camisa '10' marcou um 'hat-trick' e transformou um jogo complicado em uma vitória contundente por 3-1.

Na terceira rodada o duelo era contra o Bolivar na temida altitude de La Paz. O time se comportou bem e dominou a partida, vencendo por 1-2 com gols de Willian e Gabriel Menino.

Empate e dez gols em dois jogos na volta

Na quarta rodada do torneio continental o Palmeiras conheceu o seu primeiro resultado diferente da vitória até aquele momento. Em uma partida difícl contra o Guaraní no Defensores del Chacho, e equipe brasileira não jogou bem, não saiu do 0 a 0 e perdeu a chance de se classificar com algumas rodadas de antecipação.

No jogo seguinte, contra o Bolivar no Allianz Parque, um verdadeiro massacre e agora sim, classificação para as oitavas. Willian, Wesley, Matías Viña, Raphael Veiga e Rony marcaram na goleada por 5 a 0.

Já no último jogo da fase de grupos, em nova partida em casa, outro 'atropelamento'. O Tigres não conseguiu segurar o ataque do Verdão e foi derrotado por 5 a 0. Com gols de Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Gabriel Veron e Rony.

O Palmeiras avançou às oitavas se classificando na primeira posição do Grupo B com 16 pontos conquistados, sendo cinco vitórias e um empate.

Oitavas de final

O rival nas oitavas foi o Delfín do Equador. Na partida de ida, o Palmeiras já estava sob o comando do português Abel Ferreira, que assumiu a equipe no lugar de Luxemburgo.

Passeio lá e cá

A equipe jogou bem apesar dos desfalques que tinha e colocou um pé nas quartas ao vencer fora de casa por 1-3 com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael.

Na volta... outro passeio! A equipe brasileira goleou os equatorianos por 5 a 0 (sim, mais uma vez cinco gols marcados) e se garantiu nas quartas. Patrick de Paula, Gabriel Veron (2x), Willian e Danilo balançaram as redes.

Quartas de final

Nas quartas um adversário bem mais tradicional, era a vez do Libertad do Paraguai. E o time de Abel Ferreira empatou mais uma vez no Defensores del Chaco. 1 a 1. Gustavo Gómez colocou o alviverde na frente, mas após uma falha de Weverton, os donos da casa empataram.

A decisão ficou para o Allianz Parque... e ai já viu, outra goleada e classificação às semis. Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino fizeram 3 a 0 contra os paraguaios.

Semifinal: show e sofrimento

Na semifinal a maior pedreira da competição, o River Plate de Marcelo Gallardo. Mas quem imaginava que o jogo da ida seria difícil, se enganou completamente. O Palmeiras sobrou em Avellaneda e bateu o poderoso River por 0-3 dentro da sua própria casa com gols de Rony, Luiz Adriano e Viña. A classificação já tava na mão.... não mesmo!

Na volta, no Allianz, um Palmeiras irreconhecível sofreu e por muito, mas muito pouco não deu adeus ao sonho da Libertadores. O River venceu por 0-2 e não eliminou o Verdão por um triz. A equipe paulista conseguiu se classificar para a grande final graças ao VAR e ao resultado construido na Argentina.

Final

Na grande final, um duelo brasileiro! O Palmeiras pega o Santos no Maracanã em busca da glória eterna. E para você saber quem leva a taça é só acompanhar os melhores momentos ta partida com BeSoccer PT!