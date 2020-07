O campeão com menos gols na década

O Real Madrid somou 68 gols marcados nas 37 partidas realizadas na atual edição do Campeonato Espanhol. O número é o mais baixo entre os campeões da última década na competição.

Essa quantidade de bolas na rede contrasta com os 121 do time de José Mourinho na temporada 2011-12 e com os 115 do Barcelona de Tito Vilanova na de 2012-13.

Entre os donos do título nos últimos anos, o que menos superou os goleiros adversários é o Real Madrid da temporada 2006-07, com 66 gols.

Apesar de ter levantado o troféu, o time do Bernabéu é superado pelo Barcelona no número de gols marcados. Os catalães somam 81, 13 a mais que os primeiros colocados.

A defesa da equipe de Zidane, porém, tem somente 23 gols sofridos. O Barcelona foi vazado 38 vezes, sendo superado pelo Atlético de Madrid, que é a segunda melhor defesa e tem 26 gols sofridos.