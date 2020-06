O campeão da Copa da Itália terá que colocar a medalha em si mesmo!

Com a crise do coronavírus, não apenas o futebol muda, mas também as comemorações e as entregas de troféu também. A Juventus e o Napoli se enfrentarão na Coppa Italia e quem vencer, como relatado pelo 'La Gazzetta dello Sport', deverá que colocar em si mesmo a medalha.

Desta forma, uma das imagens mais curiosas da história do futebol ocorrerá. Os jogadores terão que se aproximar da mesa com as medalhas, lavar as mãos, pegá-las e colocá-las em vez da cerimônia clássica.

De acordo com a fonte citada, também não haverá representantes das instituições para prestar homenagem aos vencedores. Isso implica que a presença do Presidente da Itália e dos responsáveis ​​pelos campeonatos da Liga e da Coppa pode não acontecer.

Há apenas uma exceção. Quando o clube vencedor erguer a taça, o capitão poderá levantá-la com seus companheiros de equipe para comemorar juntos. Muito provavelmente, o gesto de carinho acabará acontecendo, porque, afinal, será o primeiro título levantado após a paralisação.