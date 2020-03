O caos de uma Eurocopa em 2021: a Champions, o Mundial de Clubes...

A crise global desencadeada pelo coronavírus colocou o mundo do futebol em cheque e, principalmente, a Europa, em um ano em que a grande competição por países do Velho Continente é estabelecida: a Eurocopa.

A disputa do torneio, dada a grande disseminação do famoso COVID-19, está no ar devido ao efeito dominó que causaria a possível suspensão da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

No dia 17 de março, a UEFA decidirá se suspenderá os dois principais torneios de clubes e, no caso de suspensão, a compressão do cronograma (além da emergência de saúde) tornaria a disputa no Campeonato da Europa no verão quase impossível.

Portanto, o mais alto órgão europeu do futebol deve buscar soluções. Entre eles, como indicado por 'Marca', o que parece mais forte é o adiamento do torneio até 2021.

Essa medida possível, no entanto, não seria fácil, pois colidiria de frente com os grandes planos para a FIFA do próximo ano.

O mesmo está programado para o próximo verão para celebrar a primeira Copa do Mundo de Clubes com 24 equipes, de modo que entraria em um conflito de interesses no qual nenhuma solução é vista.

Uma opção seria que, como uma medida extraordinária, o formato atual do torneio seja prorrogado por mais um ano, mas hoje parece utópico que o mecanismo do torneio, que será realizado na China, pare devido aos graves danos econômicos que isso acarretaria.

Além disso, se isso não bastasse, frente ao período de verão de 2021, a fase final da segunda edição da Liga das Nações também deveria ser realizada, portanto, isso também teria que ser adiado para abrir espaço.

Um quebra-cabeça que a UEFA terá que resolver nos próximos dias e que certamente gerará muitas críticas quando a decisão for tomada.