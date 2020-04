O capitão do Barça que poderia ter construído sua carreira no Real Madrid

O romeno Gica Popescu tem sido um homem de caráter marcante ao longo de sua vida. Ele conseguiu isos com a braçadeira de capitão de um clube com uma idiossincrasia marcada como Barcelona em apenas dois anos e deixou sua marca.

Mas agora, três décadas depois, ele revelou que, em 1990, cinco anos antes de ir para o Barça, ele poderia ter jogado pelo Real Madrid.

O autor de frases como "Meu melhor treinador foi Cruyff, o segundo, também Cruyff, e o terceiro, também Cruyff", que foi preso na Romênia e foi até conselheiro do presidente, contou os eventos em 'The Athletic'.

"Eu tinha um contrato na mesa por dois dias, mas não sabia o que significava ir para o Real Madrid naquela época. Não tinha informações porque éramos um país comunista, então não sabia o tamanho", começou o ex-jogador, em uma história verificada em 'Fanatik' por seu parceiro na seleção nacional romena Emil Sandoi: "É a mais pura verdade. Vi com meus próprios olhos e posso garantir que ele poderia assinar pelo Real. Vi o contrato que Mendoza ofereceu a Popescu em nosso quarto".

"Cometi um erro", continuou o ex-jogador do Barça que, é claro, confessou que não se arrepende de não ter assinado com os merengues: "Não me arrependo porque tive uma ótima carreira, mas talvez eu pudesse ter passado minha vida esportista toda lá. Quem sabe? O passo poderia ter sido muito grande. Quando cheguei ao Barcelona, ​​estava realmente preparado".

E tanto que estava. Foi capitão pouco depois e um dos homens mais queridos do Barça nos anos 90.