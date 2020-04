O caráter de Odegaard, uma chave para sua chegada na elite

Odegaard, até a paralisação causada pelo COVID-19, havia se tornado o melhor jogador de futebol da Real Sociedad nesta temporada. O norueguês teve que ir passo a passo para conquistar um lugar na elite do futebol espanhol.

O Real Madrid acompanha de perto sua evolução e quer contar com o internacional norueguês para a temporada 2020-21, apesar de ter mais um ano emprestado ao 'txuri-urdin'.

Odegaard, esta campanha, colheu os frutos que plantou há muito tempo. E é que o personagem do jogador vem se moldando desde muito jovem. Seu pai, Hans Erik Odegaard, foi uma figura-chave em sua evolução.

"Existem três fatores principais: treinar muito, treinar bem e treinar no caminho certo. E Martin fez tudo isso", disse seu pai no dia em que estreou na Seleção da Noruega, com apenas 15 anos, como lembrava o 'AS'.

O Real Madrid contratou o Odegaard em janeiro de 2015. Depois de passar duas temporadas no Castilla, o norueguês foi emprestado ao Heerenveen, em duas temporadas consecutivas, e à Vitesse.

Neste verão, finalmente chegou a oportunidade de ingressar na LaLiga. A equipe merengue chegou a um acordo com a Real Sociedad, onde vem crescendo como jogador.

Quem o descobriu vê no norueguês um jogador de futebol já adaptado à elite e pronto para dar mais um salto. "Tenho certeza de que Martin está pronto para jogar pelo Real Madrid hoje", confessou seu ex-treinador Leonid Slutski.