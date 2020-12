O Casemiro mais goleador, a pedido de Zidane

Contra o Granada, Casemiro marcou seu quarto gol na atual temporada, destacando-se por suas chegadas ao ataque principalmente no jogo aéreo - confira no vídeo acima uma coleção de gols de cabeça do brasileiro.

Para marcar seus quatro gols nesta campanha, foi necessário participar de 17 jogos, números que garantem sua melhor média de gols na carreira, com 0,23 gol por partida.

Sua melhor campanha de gols foi em 2017/18, quando marcou sete gols em 48 jogos disputados, número que deve ser superado, já que o volante ainda tem mais da metade da temporada para atuar.

O próprio Casemiro confirmou que este avanço foi pedido por Zidane. "Ele sempre pede que os meio-campistas pisem nas áreas. Ele é muito insistente nisso. Pede equilíbrio, mas que pise na área. Diz que tenho uma boa cabeçada", disse após marcar contra o Granada.

Com quatro gols, Casemiro é o segundo maior artilheiro do Real Madrid nesta temporada, sendo superado apenas por Benzema que está em estado de graça em dezembro e balançou as redes adversárias 12 vezes em 2020-21.