O Celta é multado por descumprir o protocolo sanitário

O Celta terá que pagar uma multa por descumprir o protocolo sanitário imposto por LaLiga em meio a crise do coronavírus. 'El Faro de Vigo' assegura que foram duas faltas cometidas pelo clube da Galícia, ambas leves.

O primeiro erro foi cometido por Iván Villar e Kevin. O carro do goleiro quebrou e ele pediu uma carona do companheiro até o CT. Ao viajarem juntos no mesmo carro, descumpriram uma das normas para evitar contagios.

A segunda falta foi superar o limite de pessoas na sala de fisioterapia. No local haviam mais pessoas que o permitido, o que aumentaria o risco de contaminação por COVID-19.

Assim, o fisca da Liga relatou tudo a instituição, que multará o Celta. Até o momento, o clube não informou nenhum caso positivo após esses incidentes.