O Celta parecia a Alemanha

O Celta voltou aos caminhos da vitória com tudo! Uma sonora goleada pra cima do Alavés no Estádio de Balaídos, importante para dar moral na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

O placar foi aberto por Murillo logo aos 14 minutos, o segundo veio com Iago Aspas cobrando pênalti aos 20'. Quando Aguirregabiria foi expulso, a porteira do Alvés abriu de vez. Rafinha duas vezes (40 e 42), Nolito (79) e Santi Mina (86) fecharam a goleada.

Com a vitória o time do Norte da Espanha chegou aos 30 pontos, assumiu a 16º posição e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Já o Alavés continua sendo o 13º com 35 pontos.

Na próxima rodada o Celta visita a Real Sociedad (6º), enquanto o Alavés tenta a recuperação contra o Osasuna (12º).