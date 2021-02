O centro da zaga é uma dor de cabeça para Koeman

O time titular do Barcelona para enfrentar o Betis parece estar definido, mas não é bem assim. Koeman tem uma dúvida bastante complicada de resolver: quem fará a dupla de zaga com Araujo.

Sete jogadores são indiscutíveis para o treinador holandês: Ter Stegen, Busquets, De Jong, Pedri, Messi, Griezmann e Dembélé. Logo, aparecem outros três que, apesar de não serem, devem começar jogando: Dest, Alba e Araujo.

A linha defensiva é que mais preocupa o treinador, principalmente no centro da zaga. O grande problema é que Araujo não tem um companheiro definido.

Umtiti parecia estar recuperado, e Koeman lhe deu uma oportunidade contra o Granada, mas o francês deixou a desejar e por muito pouco os catalães não foram eliminados da Copa do Rei.

Assim, as duas opções que restam para o treinador são Lenglet e Mingueza. O primeiro se recuperou das dores no joelho que vinha sentindo e tem tudo para ser o escolhido.

Por outro lado, esse poderia ser o cenário perfeito para que Mingueza ganhasse minutos, mas ao que tudo indica, o jovem é visto como um recurso de emegência.

E, de acordo com o diário 'AS', a volta de Gerard Piqué está descartada pelos médicos do clube. O clube prefere ser cauteloso e evitar riscos com o experiente zagueiro.