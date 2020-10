O 'chega pra lá' do Tottenham no PSG por Dele Alli

Dele Alli foi perdendo espaço no esquema de José Mourinho. O treinador chegou a dizer recentemente que o meia não continuaria no clube.

No entanto, tudo indica que Mou terá que continuar com ele. Segundo o jornal 'The Sun', apesar do interesse do Paris Saint-Germain no seu futebol, o jogador continuará no Tottenham.

A citada fonte assegura que os franceses realizaram duas ofertas pelo empréstimo de Dele Alli e ambas foram recusadas pela diretoria 'spur'.

A primeira teria sido de 1,6 milhões. O valor foi considerado baixo e os de Nasse Al-Khelaifi subiram a ofeta aos 3,8 milhões, cifra que também nã agradou e foi recusada. Faltando dois dias para o final do mercado, parece que Dele Alli fica.