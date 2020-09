O Chelsea abre as portas para Rüdiger e os gigantes aguardam

O Chelsea poderia não ter reparos para vender Antonio Rüdiger. O zagueiro alemão parece não estar nos planos de Frank Lampard, e os rumores sobre a sua possível saída dispararam.

De acordo com o jornal 'The Telegraph' o Chelsea estuda a possibilidade de vender Antonio Rüdiger. O zagueiro, de 27 anos e com contrato até 2022, não conta para o Lampard.

A defesa mostrou ser o ponto mais frágil de um Chelsea poderoso no ataque, dessa forma reforçar o setor é vital. Para conseguir isso, vender Rüdiger e comprar outro zagueiro é fundamental.

Está avaliado em 25.5 milhões de euros, e pretendentes não faltam, entre eles o clubes como Barcelona e Paris Saint-Germain.