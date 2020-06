O Chelsea entra na corrida por Upamecano

Apesar da temporada ainda não ter terminado na Premier League, o Chelsea já está com a cabeça na próxima e já tem um novo alvo.

O jornal 'The Sun' aponta que Upamecano está na mira dos 'blues'. A boa relação entre as diretorias de ambas equipes pode ajudar na operação. Cabe recordar que poucos dias atrás o conjunto alemão aceitou vender Timo Werner aos 'blues' por 50 milhões de euros.

A chegada do atacante ao Chelsea também poderia ajudar no desembarque de Upamecano em Londres, no entanto, não podemos esquecer de que o Arsenal iniciou as conversas antes.

A imprensa italiana afirmou que os 'gunners' estão a frente de Real Madrid e Bayern nas negociações, equipes que também demonstraram interesse no zagueiro.