O Chelsea entra na disputa com o United por Konaté

O RB Leipzig é uma grande vitrine para os jogadores. E quem pode dar o próximo passo na Europa é Ibrahima Konaté.

De acordo com informações do 'Bild', o zagueiro da equipe alemã está na mira do Chelsea. O conjunto 'blue' quer garantir o francês antes da concorrência.

A citada fonte aponta que a operação é complicada, já que com a venda de Upamecano, é difícil que a equipe alemã libere o seu outro zagueiro titular.

De qualquer forma, o valor da multa rescisória de Konaté ronda os 45 milhões de euros. Além disso, o Chelsea terá a concorrência do Manchester United.