O Chelsea não reduzirá o salário dos jogadores e incentiva doações

O Chelsea anunciou neste sábado que não reduzirá os salários dos seus jogadores e funcionários, mas reforçou o comprometimento social com doações que possam aliviar a crise sanitária provocada pelo coronavírus.

De acordo com o 'The Telegraph', o capitão do time, o espanhol Azpilicueta, sugeriu a diretoria um corte de 10% nos salários do elenco, mas Roman Abramovich e Marina Granovskaia não aceitaram.

"Representantes do conselho do Chelsea recentemente mantiveram extensas conversas com a primeira equipe masculina para discutir como podem contribuir financeiramente para o clube durante a crise do coronavírus. O objetivo dessas conversas foi encontrar uma parceria significativa para garantir a preservação de empregos para os funcionários, compensar os fãs e participar de atividades por boas causas. Somos gratos à equipe por ter desempenhado seu papel de auxiliar o clube nas atividades comunitárias, bem como por todas as causas de caridade que eles têm apoiado em seus respectivos países de origem e por meio da iniciativa Players Together que apoia o NHS. No momento, a primeira equipe masculina não estará contribuindo financeiramente para o clube e, em vez disso, a diretoria orientou a equipe a concentrar seus esforços em apoiar outras causas de caridade", diz parte do comunicado.