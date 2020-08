O Chelsea pagará 100 milhões por Havertz

O Bayer Leverkusen conseguiu o que queria. Desde o primeiro momento pedem 100 milhões de euros para liberar Havertz.

E, finalmente, afirma o 'Sport Bild', receberá essa quantia. 100 milhões de euros desembolsados pelo Chelsea para contar com o talento do jovem alemão. Desses 100 milhões, 80 seriam fixos e outros 20 em variáveis.

Ainda de acordo com a publicação, o contrato de Havertz com o Chelsea será válido por cinco temporadas. Essa é mais uma das grandes contratações do time de Lampard, que já garantiu nomes como Ziyech e Werner.