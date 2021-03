O Chelsea pede 20 milhões para liberar Emerson Palmieri

Emerson Palmieri encantou a Europa em sua passagem pela Roma, suas boas atuações o levaram ao Chelsea, mas três temporadas mais tarde, o seu protagonismo na equipe de Stamford Bridge é praticamente nulo.

Os 'blues' buscam um destino para o brasileiro naturalizado italiano ainda nessa janela de verão e alguns dos interessados são Inter de Milão e Juventus.

As duas equipes italianas já mostraram interesse na última janela e, naquela época, os rumores apontavam para uma negociação em torno aos 10 ou 15 milhões de euros.

No entanto, de acordo com informações do jornal 'La Gazzeta dello Sport', o Chelsea teria subido as suas pretensões e só aceitaria receber cerca de 20 milhões.

O lateral de 26 anos, com um gol marcado em 13 jogos disputados nessa temporada, vê o seu contrato expirar em junho de 2022, uma carta na manga de 'nerazzurri' e 'bianconeri'.