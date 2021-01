O Chelsea prepara 45 milhões por Upamecano

A longa lista de interessados no futebol de Dayot Upamecano não para de crescer. O útlimo a entrar na fila foi o Chelsea, após um pedido direto de Frank Lampard.

De acordo com o 'Daily Star' os 'blues' entraram na briga com clubes como Real Madrid, Liverpool, PSG ou Bayern de Munique. Ao que parece, o treinador pediu um esforço financeiro da diretoria 'blue' pelo zagueiro de 22 anos do RB Leipzig.

A citada fonte assegura que o conjunto de Stamford Bridge estaria disposto a pagar diretamente o valor da multa rescisória de cerca de 45 milhões de euros.

Upamecano já começou a sua quinta temporada na RB Leipzig, clube pelo qual já disputou 134 partidas oficiais. Na atual temporada, disputou um total de 21 jogos, 14 deles pela Bundesliga.