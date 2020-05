O 'chilique' de Figo com o governo espanhol

Figo não está nada satisfeito com o fato de ficar mais tempo em casa. Isso porque o governo espanhol não aprovou que a região de Madri saia gradualmente do confinamento.

O ex-jogador do Real Madrid mostrou toda sua irritação por meio das redes sociais. Minutos antes da divulgação, Figo ironizou.

"Hoje é dia de saber que comunidades passam para a próxima fase (de desconfinamento), mas ninguém sabe quais são os critérios. Quem decide? Comentam que Madri vai passar para a fase 0,5, mas antes havia fase 0,5?", publicou o luso, utilizando a hashtag "Isto é a p... da ruína".

Pouco tempo depois, já com a confirmação e as várias criticas que recebeu por seu comentário, Figo partiu ao ataque.

"Como eu gosto que apareçam todos os 'haters'. Tranquilos, porque aqui decidem os cientistas. Ao dia de hoje, Espanha é o país da Europa com as medidas mais duras de confinamento e com 27 500 pessoas mortas, mas parece que é para estarmos contentes", escreveu.