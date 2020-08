O choro inconsolável de Neymar após perder a Champions

O Paris Saint-Germain foi derrotado na final da Liga dos Campeões pelas mãos do Bayern de Munique. Um gol solitário de Kingsley Coman deu o título à equipe de Hansi Flick, que fechou um ano de montanha-russa com a tríplice coroa.

Foram muitas as imagens deixadas pelo apito final do italiano Daniele Orsato. Os integrantes da equipe bávara pulavam em campo cheios de alegria... e as câmeras se voltaram para Neymar, que desatou a chorar sem consolo no gramado do Estádio da Luz.

Curiosamente, o primeiro que foi acalmar as lágrimas do craque brasileiro foi David Alaba. A imagem do zagueiro do Bayern servindo de ombro para o choro de Neymar ficará como uma cena icônica no imaginário da Liga dos Campeões.

Foi o desespero de quem deixou o Barcelona com a ilusão de ser o líder em Paris. Depois de muita amargura, depois de perder partidas importantes devido a lesões e sofrendo reviravoltas, a estrela brasileira finalmente chegou à final. Era seu sonho e acabou ficando sem ele.