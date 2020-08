O City acredita que pode tirar Messi do Barça

O Manchester City se prepara para a temporada 2020-21. Pep quer montar um elenco competitivo para lutar por tudo na próxima temporada. E o espanhol teria colocado os olhos em um dos melhores do mundo, Leo Messi.

De acordo com o diário 'Mirror', o City acredita que tem chances reais de tirar Messi do Barcelona. A dolorosa derrota do Barça para o Bayern na Champions (2-8) poderia ter aberto o caminho.

A citada fonte aponta que o City pagaria "o que fosse necessário' para ter o argentino no comando do seu ataque. Estariam esperando apenas um sinal do '10'.

Sua multa de 700 milhões de euros, é completamente surreal. No entanto, o jornal assegura que o clube catalão pretende reconstruir o seu elenco, e para isso teria que vender. Messi deixaria os cofres completamente cheios, mas o Barça perderia a sua arma mais letal.

Assim, a Inter não está sozinha nesse sonho que é contratar Leo Messi. A imprensa inglesa garante que o City entrou de cabeça na briga pelo argentino.