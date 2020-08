O City dá adeus a Claudio Bravo

O Manchester City anunciou nessa terça-feira que laudio Bravo abandona o clube de maneira oficial. O goleiro chileno fica livre no mercado após o encerramento do seu contrato.

Os 'citizens' agredeceram ao goleiro de 37 anos em um comunicado onde falam sobre os seus quatro anos de carreira no Etihad e desejam "a melhor sorte" para seu futuro.

Bravo chegou ao City em 2016 procedente do Barcelona e foi o goleiro titular de Pep Guardiola antes da chegada de Ederson, o que acabou deixando o chileno na reserva.

No total, foram 61 partidas disputadas por Bravo com a camisa do City e 59 gols sofridos. Desses 29 foram na Premier League em uma carreira 'citizen' que foi marcada por uma grave lesão no joelho na temporada 2018-19