"O City? É como ir ao zoológico..."

O Arsenal não começou a temporada tão mal e até eliminou o Liverpool, mas há quem ainda não se convença do jogo da equipe 'gunner'.

Paul Merson, um ex-jogador do clube inglês, criticou o estilo de Mikel Arteta no Arsenal faltando mais de uma semana para o jogo contra o City, na quinta rodada da Premier League.

“Se você está perdendo, é como ir ao zoológico de Woburn na próxima semana e entrar na jaula do leão com um caminhão carregado de bifes. Eles vão te comer vivo”, disse ele em poucas palavras coletadas pelo jornal 'AS'.

Por outro lado, Merson admitiu que o Arsenal melhorou "de alguma forma" e que o jogo contra o Liverpool foi complicado porque é a equipe que é: "Eles são os melhores do país e os segundos melhores da Europa depois do Bayern".