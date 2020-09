"O City ofereceu 85 milhões por Giménez"

Faltando poucos dias para a estreia diante do Granada, o Atlético confirmou a contratação Luis Suárez. O uruguaio se converteu em jogador 'rojiblanco' no final da noite de ontem.

No Metropolitano, 'Luisito' terá a companhia do seu compatriota, Giménez. Precisamente, o zagueiro é um dos nomes próprios do elenco 'colchonero'.

Enrique Cerezo, presidente do clue, confirmou em declarações ao 'El Transistor' que o clube recebeu uma oferta de 85 milhões de euros do City pelo jogador. "Sim, sim. Acontece que é um grande jogador e a sua continuidade nos interessa".

É bom lembrar que Giménez está em casa isolado e respeitando a quarentena após testar positivo para coronavírus, o mesmo que acontece com o 'Cholo' Simeone.

"Simeone esteve praticamente sem sintomas durante a quarentena e Giménez foi contaminado em um entorno familiar. Tivemos sorte porque não há mais casos", disse o cartola.