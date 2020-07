O City quer Coman como substituto de Sané

O Manchester City quer estabelecer a lei do olho por olho no mercado de transferências. Os ingleses viram o Bayern de Munique arrebatar Leroy Sané e pretendem fazer o mesmo com Coman.

O conjunto 'citizen' esperava que Sané reconsiderasse e voltasse a jogar pela equipe. No entanto, os da Baviera, que já mostravam interesse antes mesmo da lesão, ficaram com o alemão.

O 'Sport Bild' revelou que o Manchester City pretende pescar no Bayern de Munique para preencher com precisão o vazio deixado pelo atacante.

Dessa forma, Txiki Beguiristain, diretor de futebol da equipe inglesa, já teria se reunido com os bavaros para discutir a contratação do atacante francês Kingsley Coman.

Coman, com a chegada de Sané ao Bayern de Munique, pode ficar sem espaço no time titular. É por isso que uma saída para o Manchester City seria benéfica para ter mais minutos.

Mas o Manchester City não é o único time interessado na contrataçãodo francês. O Real Madrid e o Barcelona também estão atentos aos movimentos de Coman.