O City receberá 16,7 milhões pela venda de Sancho ao United

O Borussia Dortmund e o Manchester United estão fechando os últimos detalhes pela venda de Jadon Sancho, uma operação que poderia beneficiar o Manchester City.

Segundo o jornal 'Times', o City poderia receber cerca de 16,7 milhões de euros se, finalmente, o jovem atacante de 20 anos terminasse aterrizando em Old Trafford.

O time do Etihad reservou essa possibilidade no momento que negociou o inglês ao time alemão. A operação 'red devil' poderia girar em torno aos 112 milhões de euros, segundo a citada fonte.

Sancho é um dos jogadores mais promissores do momento. Formado nas categorias de base do City, o atacante deixou o Manchester sem estrear no time principal com destino a Dortmund, onde disputou 99 jogos e marcou 34 gols.

Na atual temporada, marcada pela pandemia do coronavírus, Sancho disputou 44 jogos oficiais, 36 dele como titular, marcando 20 gols e dando 19 assistências.