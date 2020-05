O CIty se interessa por Sontje Hansen, promessa do Ajax

Hansen, que já defendeu as cores da Seleção Holandesa nas categorias Sub-17 e 18, está na mira do Manchester City. Depois de queimar etapas no Ajax, esse ano fez a sua estreia no time principal, mas a paralisação freou o seu voo.

Se chama Sontje Hansen, tem 18 anos e um futuro brilhante pela frente. É, para muitos, um dos jovens atacantes do momento, e o City sabe disso.

Seu contrato com o Ajax se encerra em 2021 e, segundo o 'TMW', não parace que a renovação o atraia, por isso, a sua saída é bastante provável. Tudo que o City gostaria de ouvir.